С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — ПРАЙМ. Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи новых автомобилей японского концерна Honda в Санкт-Петербурге, покупателям доступны восемь моделей, сообщает автосалон. Honda отзовет 563 тысячи машин в США

В декабре 2020 года ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) — дочерняя компания Honda Motor Co. — объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года. В марте 2022 года концерн остановил экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Своего завода в РФ у автоконцерна Honda нет.

"Компания "Звезда Невы" открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр Honda", — говорится в сообщении автосалона. Там же уточняется, что японский бренд вернулся в город после того, как в 2020 году было объявлено о прекращении в течение следующих двух лет поставок автомобилей марки в Россию. Новый дилерский центр расположен на Витебском проспекте, его площадь составляет более 3000 квадратных метров. В шоу-руме представлены восемь демонстрационных автомобилей, сервисная зона рассчитана на 12 постов и может принимать до 40 автомобилей в день.

Покупателям представлены восемь моделей автомобилей. "В модельном ряду у дилера представлены: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey (один из немногих в своем классе официально поставляемых в Россию)", — говорится в сообщении. Все автомобили 2022 и 2023 годов выпуска, они адаптированы под российский рынок и имеют официальную гарантию (3 года или 100 тысяч километров пробега).

"Более половины доступных в дилерском центре моделей Honda ранее официально не продавались в России. Представленный широкий модельный ряд производителя будет интересен почитателям марки и тем автолюбителям, кто ищет замену ушедшим из России брендам, включая премиальные", — приводятся в сообщении слова гендиректора автосалона "Звезда Невы" Валерия Рыжкина.

Первым приобретенным в дилерском центре автомобилем стал кроссовер CR-V. Автосалон планирует на первом этапе продавать более 20 автомобилей в месяц.