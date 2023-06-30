С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что автомобильный кластер в городе планируется сохранить, в июне уже было запущено производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan. Мантуров рассказал о продаже завода Toyota в Петербурге

"Совместно с федеральным центром был модернизирован конвейер на бывшей площадке Nissan, и всего за 5 месяцев запущено производство "Лада Санкт-Петербург"… Сначала никто не верил в это. Но тем не менее, нам это удалось, конвейер запущен, первые автомобили уже сошли с конвейера… Это было непросто, но мы это сделали", — рассказал он в эфире Телеканала "78".

"Автокластер нужно сохранить, и мы его сохраняем. Ведутся переговоры… Мы идем быстро", — отметил Беглов.

По словам губернатора, с партнерами сразу оговариваются конкретные сроки локализации и ее уровень, чтобы задействовать петербургских производителей, двигать вперед отечественные технологии, укрепить лидерские позиции города в выпуске автокомпонентов и других материалов и конструкций.

"Безусловно, важнее всего люди. Нам нужно было сохранить квалифицированный кадровый потенциал, и нам удалось это сделать", — сказал он.

Ранее в Петербурге работали заводы компаний Nissan, Toyota и Hyundai.

17 июня "АвтоВАЗ" запустил производство автомобилей Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге.