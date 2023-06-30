МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Неправильно припарковавшему машину человеку могут позвонить мошенники, рассказал в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев. Мошенники придумали, как использовать точки Wi-Fi по-новому

По его словам, среди водителей эвакуаторов встречаются недобросовестные люди, освоившие новый способ "заработка" — они через сообщников выманивают деньги у автовладельцев, неаккуратно паркующих свои машины.

"В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает о риске эвакуации. То есть человек находится в магазине или в ресторане, ему звонят и говорят: "Твою машину начинает грузить эвакуатор". Он прибегает, видит рядом со своим автомобилем эвакуатор, быстро садится в машину и уезжает. Сразу после этого ему звонит тот сообщник и просит денег за информацию", – объяснил Соловьев.

Как отметил юрист, таким образом доверчивый автомобилист может потерять до десяти тысяч рублей.

"Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от двух до десяти тысяч рублей. Недобросовестные эвакуаторщики и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать потом свою машину со штрафстоянки", – сказал он.

Юрист посоветовал парковать машину правильно, чтобы у недобросовестных эвакуаторщиков не было возможности применить мошенническую схему.