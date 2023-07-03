МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla увеличил производство и поставки машин во втором квартале 2023 года в годовом выражении более чем на 80%, сообщается в релизе компании. Маск ограничил чтение постов в Twitter

За три отчетных месяца производство машин Tesla выросло на 85,5%, до 479 700 машин, квартальный рост составил 8,8%. Производство автомобилей Model S и X достигло 19 489 машин, что на 18,8% больше год к году и на 0,3% выше в квартальном выражении. При этом произведено 460 211 машин Model 3 и Y, на 90% больше, чем годом ранее, и на 9,2% больше по отношению к первому кварталу.

Во втором квартале поставлено 466 140 машин, что на 83% больше год к году и на 10,2% в квартальном выражении. Поставки Model S и X выросли на 19% год к году и на 79,8% к первому кварталу — до 19 225 машин. Поставки Model 3 и Y увеличились в годовом выражении на 87,4%, а в квартальном — на 8,4%, до 446 915 машин.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.