МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза в годовом выражении — до 27,8 тысячи автомобилей, в первом полугодии — в 1,9 раза, до 143,6 тысячи штук, говорится в сообщении компании. Бывший завод Nissan официально переименован в "Лада Санкт-Петербург"

"По итогам июня 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что является лучшим результатом в 2023 году и на 272% выше, чем в июне 2022 года, когда автомобильный рынок в России находился под влиянием кризисных явлений. Всего в I полугодии в РФ продано 143 618 автомобилей Lada, что на 92,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в "АвтоВАЗе".

В компании отметили, что росту продаж в июне способствовало возобновление продаж Lada Vesta нового поколения. За месяц было продано 4 258 таких автомобилей. При этом самая массовая модель бренда — Lada Granta — была продана в количестве 16 757 автомобилей. Кроме того, более чем в 7 раз выросли продажи Niva Legend (3 135 автомобилей) и Niva Travel (3 361 внедорожник).

При этом объем производства на заводах компании в июне вырос в 2,1 раза по сравнению с июнем прошлого года. За январь-июнь производственные показатели также демонстрируют рост — на 48,7%.

"Значительное увеличение производства в первом полугодии 2023 года – это вклад "АвтоВАЗа" в восстановление и уверенный рост ВВП нашей страны. Благодарю всю нашу команду, которая в сложнейших условиях санкционного давления обеспечила этот результат. Во втором полугодии "АвтоВАЗ" планирует дальнейшее наращивание объемов производства и продаж за счет увеличения выпуска Lada Vesta различных модификаций, а также перезапуска в сентябре Lada Largus в пассажирских и коммерческих версиях", — прокомментировал результаты президент компании Максим Соколов.