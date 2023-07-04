МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Число оформленных полисов е-ОСАГО в первом полугодии текущего года выросло на 7% к аналогичному периоду прошлого года, до 11,9 миллиона, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его главу Евгения Уфимцева. ОСАГО отмечает двадцатилетие

"По итогам первого полугодия 2023 года было оформлено 11,9 миллиона полисов ОСАГО онлайн, что на 7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (11,1 миллиона е-полисов ОСАГО). При этом на полисы е-ОСАГО пришлось 61% всех оформленных за первое полугодие 2023 года полисов обязательной "автогражданки", — приводятся в сообщении его слова.

Как подсчитали в РСА, в топ-5 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО вошли: Москва — 1,17 миллиона полисов е-ОСАГО; Московская область — 0,65 миллиона полисов е-ОСАГО; Краснодарский край — 0,46 миллиона полисов е-ОСАГО; Свердловская область — 0,41 миллиона полисов е-ОСАГО; Санкт-Петербург — 0,37 миллиона полисов е-ОСАГО.

"С каждым годом все больше водителей предпочитают покупку полиса ОСАГО онлайн, поскольку это быстрее и удобнее. А с 15 июля 2023 года автовладельцы также смогут урегулировать убыток по ОСАГО по Европротоколу через "Госуслуги", без посещения офиса страховой компании", – сказал Уфимцев.

По его словам, в 2023 году лишь около 2% полисов ОСАГО выдается автовладельцам на бланках Гознака: подавляющее большинство полисов ОСАГО оформляется с моментальным внесением сведений о договоре в АИС ОСАГО (что исключает возможность несоответствия данных в договоре и в системе). Это происходит вне зависимости от того, кто оформляет полис – автовладелец самостоятельно онлайн или же полис оформляется в офисе страховой компании или страховым агентом, добавил Уфимцев.