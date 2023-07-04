МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Число оформленных полисов е-ОСАГО в первом полугодии текущего года выросло на 7% к аналогичному периоду прошлого года, до 11,9 миллиона, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его главу Евгения Уфимцева.

Электронный страховой полис.

ОСАГО отмечает двадцатилетие

"По итогам первого полугодия 2023 года было оформлено 11,9 миллиона полисов ОСАГО онлайн, что на 7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (11,1 миллиона е-полисов ОСАГО). При этом на полисы е-ОСАГО пришлось 61% всех оформленных за первое полугодие 2023 года полисов обязательной "автогражданки", — приводятся в сообщении его слова.

Как подсчитали в РСА, в топ-5 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО вошли: Москва — 1,17 миллиона полисов е-ОСАГО; Московская область — 0,65 миллиона полисов е-ОСАГО; Краснодарский край — 0,46 миллиона полисов е-ОСАГО; Свердловская область — 0,41 миллиона полисов е-ОСАГО; Санкт-Петербург — 0,37 миллиона полисов е-ОСАГО.

"С каждым годом все больше водителей предпочитают покупку полиса ОСАГО онлайн, поскольку это быстрее и удобнее. А с 15 июля 2023 года автовладельцы также смогут урегулировать убыток по ОСАГО по Европротоколу через "Госуслуги", без посещения офиса страховой компании", – сказал Уфимцев.

По его словам, в 2023 году лишь около 2% полисов ОСАГО выдается автовладельцам на бланках Гознака: подавляющее большинство полисов ОСАГО оформляется с моментальным внесением сведений о договоре в АИС ОСАГО (что исключает возможность несоответствия данных в договоре и в системе). Это происходит вне зависимости от того, кто оформляет полис – автовладелец самостоятельно онлайн или же полис оформляется в офисе страховой компании или страховым агентом, добавил Уфимцев.