МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Возможное ведение обязательного уровня локализации производства компонентов для такси и каршеринга требует аккуратного подхода, здесь нужно найти баланс интересов всех сторон, завил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Путин повысил страховые выплаты пассажирам такси

Соответствующее предложение озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече руководства СФ с главой правительства. Ранее сенаторы разработали законопроект об установлении требований к локализации производства автотранспорта, используемого в качестве легкового такси и каршеринга.

"Что касается подготовки к уровню локализации производства автомобилей такси и каршеринга, здесь регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода. Нам нужно прежде всего найти баланс интересов перевозчиков и пассажиров, учесть возможности и автомобильной промышленности выполнить такой заказ. Сейчас идет достаточно тщательная проработка представленного сенаторами законопроекта в профильных министерствах", — сказал Мишустин.

Он пообещал, что в ближайшее время эта тема будет рассмотрена на заседании правительства.