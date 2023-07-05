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Продажи новых автомобилей в Великобритании выросли в июне
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Число регистраций новых автомобилей в Великобритании в июне выросло 11-й месяц подряд, примерно на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют... ПРАЙМ, 05.07.2023
авто, бизнес, новости, великобритания, авто, продажа
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Число регистраций новых автомобилей в Великобритании в июне выросло 11-й месяц подряд, примерно на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Об этом свидетельствуют вышедшие в среду предварительные данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Окончательные данные будут опубликованы в 8.00 по Гринвичу.