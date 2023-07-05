МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Число регистраций новых автомобилей в Великобритании в июне выросло 11-й месяц подряд, примерно на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Британцы оценили свои возможности справиться с оплатой счетов зимой

Об этом свидетельствуют вышедшие в среду предварительные данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Окончательные данные будут опубликованы в 8.00 по Гринвичу.