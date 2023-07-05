МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в июне выросли в 2,5 раза по сравнению с июнем прошлого года, до 82,4 тысячи штук, в первом полугодии — на 14%, до 401,6 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Продажи новых автомобилей в Великобритании выросли в июне

"По итогам июня 2023 года в нашей стране было реализовано 82 407 новых легковых машин, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года", — сообщили эксперты, уточнив, что статистика подготовлена "ППК" на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.

"Если рассматривать итоги первого полугодия нынешнего года, то российский рынок уже вышел "в плюс". Так, за этот период в нашей стране было продано 401 566 новых легковых автомобилей — на 14% больше, чем за 6 месяцев 2022 года", — уточнили в "Автостате".

Лидером российского рынка в июне оставалась отечественная марка Lada, доля рынка которой составила около 30%. По данным "Автостата", в стране было продано 23 777 новых легковых автомобилей бренда. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (10 081 штука). В топ-5 также попали китайские Haval (8 278 штук), Geely (6 903 штуки) и Changan (3 490 штук).

Что касается самых популярных моделей, то в июне первенство сохраняется за Lada Granta: в апреле продано 15 876 машин. На втором месте Haval Jolion — 4 734 машины (рост в 5,7 раза). Топ-3 замыкает новинка на рынке РФ Chery Tiggo 7 Pro max — 4 518 штук. Следом в рейтинге Geely Coolray — 3 284 автомобиля (рост в 3,9 раза) и новая Omoda C5 — 3 066 машин.