МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) значительно улучшила прогноз по продажам новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в 2023 году, теперь ожидает рост на 45,6%, до 1 миллиона автомобилей, следует из презентации АЕБ. Европейский бизнес больше не против параллельного импорта, заявил глава АЕБ

"Прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей 2023: +45,6%, 1 миллион", — отмечается в презентации, представленной главой комитета автопроизводителей АЕБ Алексеем Калицевым.

В начале января ассоциация прогнозировала рост авторынка до 770 тысяч автомобилей.