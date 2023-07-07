МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Ввезенные из-за рубежа автомобили могут подорожать более чем на 15 процентов — такой прогноз высказал в эфире радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Назло себе: европейцы преподнесли российский авторынок китайцам на блюдечке

По его словам, то, что курс доллара превысил отметку 90 рублей, а евро – 100 рублей, влияет на стоимость всех импортных товаров, включая автомобили.

"Курс валют влияет на стоимость импортных машин. Закупки ведутся по тому курсу, который действует на данный момент, или откладываются до лучших времен. Если еще недавно расчеты велись по 77-78 рублей за доллар, то сейчас – по 90-91, а это более 15 процентов плюс к цене", – сказал Кадаков.

При этом эксперт считает, что моментальный рост цен может произойти только у небольших компаний – поставщиков автомобилей.

"В России работают в том числе и крупные китайские игроки, которые уже продают у нас автомобили десятками тысяч. У них есть запас прочности, у них есть много ввезенных по старым ценам автомобилей. Эти компании могут повременить с подъемом цен, потому что китайцы любят и умеют играть вдолгую. А если мы говорим о небольших компаниях, которые ввозят автомобили по 10-20 штук, то они будут продавать свой товар по тому курсу, который есть на данный момент", – уверен Кадаков.

Он прогнозирует, что крупные игроки автомобильного рынка не будут существенно повышать цены, если курс рубля вернется к прежним значениям в течение одного-двух месяцев.

"Я не думаю, что машины в ближайшем месяце подорожают на 15-20 процентов, как предположили некоторые аналитики. Но если курс рубля быстро не вернется к прежним позициям, когда доллар стоил меньше 80 рублей, то мы доживем до заметного подорожания машин. Месяц или два – это наше временное плечо. Если курс вдруг повернется обратно за это время, то колебаний цен мы практически не заметим. Но если рубль так и останется на низких позициях, то постепенно цены вырастут и на новые машины, в том числе отечественные, и на "вторичку", потому что это система сообщающихся сосудов", – считает Кадаков.