ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — ПРАЙМ. Новые, в том числе собранные в России, и подержанные автомобили на фоне ослабления рубля подорожают, снизится предложение, с мая рост цен на новые машины составил 6%, заявил РИА Новости аналитик автомобильного портала "Дром" Игорь Олейников. В России ограничат наценку на отечественные автомобили

Курс рубля к основным валютам в четверг обновил минимумы более чем за год, после чего попытался скорректироваться — переходил на время к росту, однако по итогам дня все-таки упал. К 11.21 мск пятницы доллар снижается на 53 копейки, до 91,76 рубля, юань растет на 7 копеек, до 12,65 рубля, евро снижается на 20 копеек, до 99,8 рубля.

"Снижение курса рубля неизбежно отразится на стоимости и новых, и подержанных автомобилей. Если курсы доллара и евро к рублю продолжат расти, цены на машины ощутимо повысятся. Исключением не станут и автомобили, собранные в России, — цены на них подчиняются общей динамике. На этом фоне снизится спрос и вместе с ним снизится предложение", — сказал Олейников.

По его словам, средняя стоимость новых автомобилей в РФ с мая уже поднялась на 6%.

"Большинство подержанных машин — все-таки иномарки. Они непрерывно дорожают с сентября 2022 года. За 10 месяцев цены повысились на 15%. Еще быстрее растет стоимость подержанных автомобилей без пробега по России — 17% с сентября прошлого года. С мая 2023 подержанные машины взлетели в цене на 2,5%, а подержанные без пробега — на 2,7%. С февраля 2022 стоимость как подержанных, так и подержанных без пробега по России в среднем только росла, спадов не было", — добавил аналитик.