КОСТРОМА, 7 июл — ПРАЙМ. Первое российское производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей запущено на предприятии "Итэлма" в Костроме, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В России ограничат наценку на отечественные автомобили

"Электронные системы ABS и ESP является ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих, создание которых является одним из основных приоритетов политики технологической независимости, проводимой правительством РФ", — отметил участвующий в церемонии замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Ранее системы ABS и ESP производились на заводе Bosh в Самаре, однако год назад производство на нем было остановлено, в июне актив приболел ФГУП "НАМИ". Кроме того, поставки ABS осуществляли компании Valeo и Continental, но они также были приостановлены.

Для запуска производства на заводе в Костроме был построен новый цех с полностью автоматизированной линией, отвечающий всем международным стандартам. "Итэлма" получила лицензию, позволяющую локализовать все комплектующие систем ABS и ESP: электромотор, электронные комплектующие, корпус и другие, рассказали в пресс-службе завода. Проект полностью коммерческий: субсидии и бюджетные средства не привлекались. Мощности предприятия по выпуску ABS и ESP составляют 850 тысяч штук в год с возможностью расширения до 1,2 миллиона штук при установке допоборудования.

ABS — система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Основное ее предназначение — сохранение устойчивости и управляемости. ESP — система, предотвращающая занос автомобиля.

Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. В конце мая кабмин постановил вернуть с декабря 2023 года установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин в РФ.