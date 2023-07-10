МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Лидер российского авторынка — Lada, поэтому машины этой марки всегда будут привлекать внимание злоумышленников, планирующих угон, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Россиян предупредили о росте числа нелегальных автозаправок

Также, по его словам, в ближайшие три года будет увеличиваться число похищаемых китайских автомобилей — это связано и с ростом поставок машин из КНР, и с производством Kaiyi на "Автоторе", и в целом с появлением на отечественном рынке новых марок.

"Самой угоняемой маркой в России была и будет Lada, потому что это самая популярная машина, это лидер рынка. В контуре трех лет будет нарастать количество угоняемых "китайцев", причем угоняемых и под разбор, и под перебив номеров. Думаю, в топе риска будет Kaiyi как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси. Эту марку начали собирать на калининградском "Автоторе". Когда они выйдут на большие мощности, машина станет одним из лидеров по угону, потому что на нее будет большой спрос", — отметил он.

Что касается других китайских марок, то, по его словам, нужно смотреть на то, какие из них будут в числе самых массовых авто — так, кроссоверы из Китая особо не поменяют статистику, потому что продаются в небольшом количестве.

Некоторые марки останутся в зоне риска, несмотря на появление на рынке новых игроков, указал эксперт.

"Hyundai Solaris, KIA Rio были, есть и будут в топе рейтинга угонов. Это массовые автомобили, их выпустили много, такие машины всегда будут в числе самых угоняемых. Toyota Land Cruiser угоняли и будут угонять, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья", – отметил Шапарин.

Эксперт считает, что машины "большой немецкой тройки" – BMW, Audi и Mercedes-Benz – слишком хорошо защищены от угона, чтобы злоумышленники останавливали на них свой выбор.