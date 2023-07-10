МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Первая разрабатываемая в России платформа кибербезопасности транспортных средств позволит защитить автомобили от кибератак и хакерского перехвата управления машинами, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Названы автомобили, которые могут попасть в группу риска по угонам

Ранее ФГУП "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ, "Лаборатория Касперского" и АО "ГЛОНАСС" сообщили, что разрабатывают первую в России облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств.

"Главная задача создаваемой нами первой в России платформы кибербезопасности транспортных средств — защита миллионов россиян — пользователей транспортных систем от преднамеренных кибератак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесен ущерб гражданам и государству. Особое значение исключение таких рисков имеет для общественного транспорта, корпоративных автопарков", — сказал Райкевич.

По его словам, в настоящее время большинство автовладельцев оказываются просто не в курсе того, что их автомобили в постоянном режиме передают поток данных за пределы России, чаще всего в недружественные юрисдикции, получают какие-либо команды в онлайн-режиме, а программное обеспечение обновляется удалено.

АВТОМОБИЛИ ПОД ЗАЩИТОЙ

"С помощью платформы весь процесс обмена информацией с автомобилями будет зафиксирован. Это исключит ситуацию, схожую со смартфонами, когда автомобиль может превратиться в инструмент нанесения ущерба или просто в бесполезный "кирпич" с заблокированными цифровыми системами и рядом функций, за которые автовладелец заплатил при покупке машины", — пояснил Райкевич.

Блок телематики разработки ФГУП "НАМИ" в отличие от подобных иностранных модулей использует защищенную сеть связи "ГЛОНАСС" с максимальным радиопокрытием на территории России. "С помощью этого мы исключаем ключевую уязвимость — бесконтрольный трансграничный обмен данными эксплуатируемых в России автомобилей", — сообщил топ-менеджер.

Авторы проекта ожидают, что создание на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак совместно с "Лабораторией Касперского" защитит критическую инфраструктуру управления подключенными транспортными средствами от существующих и перспективных угроз при массовом внедрении высокоавтоматизированных автомобилей. В Минцифры оценили угрозы России со стороны хакеров

"Запуск платформы кибербезопасности транспортных средств будет иметь положительный экономический эффект для российского автопрома, будет снижен ущерб от киберинцидентов с автомобилями, сформированы новые высокотехнологичные рабочие места. При этом мы не нарушаем конфиденциальность российских автопроизводителей. Для этого будет создана локальная версия, когда все данные хранятся и обрабатываются в их контуре, передаются только данные об инцидентах, по аналогии с архитектурой аналогичных систем в финансовом секторе", — отметил Райкевич.

По его словам, в проекте используются лучше мировые практики, в первую очередь опыт Китая, где еще в 2021 году введено регулирование, запрещающее передачу за границу любой информации, собираемой от подключенных транспортных средств без разрешения органов государственной власти.