ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" ведет активные переговоры по организации экспорта и сборки Lada со странами Персидского залива, сообщил президент компании Максим Соколов. Названы автомобили, которые могут попасть в группу риска по угонам

"Мы можем сказать, что мы открыты для новых проектов совместно с нашими партнерами — различными странами из ближневосточного региона. Введем активный переговорный процесс и для экспорта, и для организации сборочных производств со странами Персидского залива", — сказал он в ходе сессии на промышленной выставке "Иннопром".

"Говоря об африканском континенте, мы тоже видим большой потенциал в развитии отношений. Помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана. Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Социалистическую Республику Вьетнам", — добавил топ-менеджер.

Кроме того, "АвтоВАЗ" видит перспективы сотрудничества с Ираном, Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией, уточнил Соколов.