ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Ослабление курса рубля скажется в ближайшие месяцы на стоимости автомобилей Lada, "АвтоВАЗ" будет стараться минимизировать рост цен, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Иннопром". Новая Lada X-Cross 5 будет стоить до 2,5 миллиона рублей

"Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. И даже если, условно говоря, мы имеем дело с российскими юридическими лицами, то субкомпоненты, материалы, сырье во многом они получают из-за рубежа. Поэтому влияние определенное оказывается. Какое и с каким лагом, так сказать, с точки зрения подписанных контрактов, здесь надо анализировать в конкретный момент, для конкретной модели. Но то, что это влияние будет, это безусловно так. Это реалии нашей экономической жизни", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможном росте цен на фоне ослабления рубля.

"Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков… В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", — добавил он.