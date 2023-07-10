ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Локализация производства автокомпонентов и автомобилей китайских компаний имеет большие перспективы для российского рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения выставки "Иннопром". Мишустин посетит Екатеринбург для участия в стратсессии "Иннопром-2023"

Вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и главой кабмина Белоруссии Романом Головченко Мишустин осмотрел экспозицию российско-китайского экспо, которое проходит в рамках "Иннопрома". В ходе осмотра экспозиции главы правительств остановились у стенда компании DongFeng Motor Corporation, которая представила модели, ориентированные на российский рынок, а также планы по локализации производства.

"Очень важно, что коллеги начали заниматься именно локализацией. Денис Валентинович (Мантуров — ред.), это как раз, мне кажется, правильный путь, когда мы совместно оцениваем то, что нужно", — сказал глава российского правительства.

"Очень важно, чтобы мы могли именно совместно, в том числе и учитывая возможности, которые есть в России, делать более качественные варианты, подготовленные к российскому рынку. Хорошо, что вы именно таким способом, разрешая локализацию, разрешая производство ряда частей в России, совместно такую работу делаете", — добавил Мишустин, обращаясь к представителям этой китайской компании. Мишустин назвал приоритетную отрасль для развития в России

"Мы понимаем, насколько это важно. У нас в перспективе будет увеличен модельный ряд по производству в России", рассказал ему глава "Дунфэн Мотор Рус" Ван Пэн.

В ходе осмотра стенда о сотрудничестве с "DongFeng Motor Corporation" главам правительств России, Белоруссии и Казахстана также сообщил генеральный директор ООО "Моторинвест" Андрей Резников.

"Наш совместный проект электромобилей EVOLUTE в последние девять месяцев занимает первое место на российском рынке. Мы расширяем наше сотрудничество. Так, "Моторинвест" совместно с DongFeng с этого месяца начнет совместную дистрибуцию по машинам ДВС (с двигателем внутреннего сгорания — ред.) Также мы начали продажи премиальных машин VOYAH в России. Премиальный сегмент сейчас в большом дефиците, бренд VOYAH занял первое место уже в июне в сегменте гибридов и электромобилей, и третье и четвертое разделил по премиальному сегменту", — заявил Резников.

Мишустин поинтересовался уровнем локализации производства: "что производите в Липецке?"

"В Липецке производим бренд EVOLUTE. На данный момент там производятся седан и кроссовер. И в третьем квартале мы добавим еще два кроссовера и семиместный микроавтобус. Все машины электрические, пробег от 400 до 550 километров (на одной зарядке — ред.). По уровню локализации в рамках СПИК мы должны выйти на около 5 тысяч баллов", — сообщил глава "Моторинвеста".

По его словам, также активно идет обсуждение с одной из компаний локализации производства батарей для электромобилей.

"Сколько новых моделей осваиваете?" — поинтересовался Мишустин.

"В Липецке мы пять моделей планируем производить и также думаем их перечень расширять в сторону гибридов, поскольку пока рынок электротранспорта в России недостаточно развит. Гибридные машины являются переходными между ДВС и электротранспортом", — пояснил Резников.

За первые шесть месяцев 2023 года было реализовано 862 единицы электромобилей EVOLUTE. Совокупные продажи EVOLUTE с момента старта продаж превысили 1100 единиц. В рамках российско-китайского экспо планируется объявить о стратегическом партнерстве китайской компании DongFeng с ООО "Моторинвест".

Мишустин вместе с главами правительств Белоруссии и Казахстана также осмотрел представленные на выставке машины компании Changan Motors. Она поставляет в Россию 14 моделей, располагает сетью из порядка 140 сервисных центров. В настоящее время производство автомобилей на территории России не локализовано.