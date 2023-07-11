ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Липецкий "Моторинвест" рассчитывает продавать в России более 25 тысяч китайских автомобилей Dongfeng ежегодно, сообщил журналистам управляющий партнер компании Андрей Резников. "АвтоВАЗ" предложил создать расчетный центр для платежей в нацвалютах

"Мы ожидаем продажи более 25 тысяч машин в год", — сказал он, отвечая на вопрос о планах продаж автомобилей Dongfeng.

В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" Dongfeng и "Моторинвест" заключили соглашение, согласно которому последний становится официальным дистрибьютором машин китайского бренда в РФ.