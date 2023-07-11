ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Липецкий "Моторинвест" стал официальном дистрибьютором китайских легковых автомобилей Dongfeng в России. Соответствующее соглашение компании подписали в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. "Моторинвест" раскрыл планы продаж китайских авто в России

"В рамках сотрудничества ООО "Дунфэн Мотор Рус" передает ООО "Моторинвест" права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. Таким образом, ООО "Моторинвест" становится дистрибьютором автомобилей Dongfeng в России, возложив на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению услуг послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставке комплектующих и аксессуаров на территорию РФ через авторизованные дилерские центры", — прокомментировали соглашение в пресс-службе "Моторинвеста".

При этом "Моторинвест" продолжит расширять дилерскую сеть Dongfeng в РФ и до конца 2023 года откроет до 60 новых точек обслуживания и продаж в различных городах, сообщили в компании.

Завод "Моторинвеста" — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. В сентябре на заводе стартовал серийный выпуск седана i-PRO, а в ноябре — кроссовера Evolute i-JOY. На данный момент дилерская сеть Evolute охватывает семь регионов России: электромобили доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, Сочи и в Ростове-на-Дону. Также "Моторинвест" является официальным дистрибьютором китайского бренда Voyah.