СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Очередь к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края на 11 часов утра не превышает 40 автомобилей, со стороны Керчи скопления автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Вступает в силу новый порядок взаимодействия сотрудников ДПС с водителями

По состоянию на 19.00 в понедельник, в очереди находилось 425 автомобилей, время ожидания проезда составляло около 2 часов, утром во вторник максимальное число машин со стороны Кубани наблюдаюсь в 9 утра – 190 автомобилей.

"11:00. В очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств. Со стороны Керчи затруднений нет", — говорится в сообщении.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.