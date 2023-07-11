МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ готов первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей для государственных нужд, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

"Мы как Минфин готовы первые поучаствовать в закупке отечественных автомобилей", — сказал он, комментируя высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина о необходимости чиновникам использовать для госнужд отечественные автомобили.

"Нам нужно, действительно, для государственных нужд закупать автомобили, которые произведены здесь, в нашей стране, и состоят из большого количества отечественных комплектующих. Это 100% верно. У нас сегодня для закупок автомобилей, да и другой техники, существуют ограничения, но нет ограничения по локализованности — отечественности. Поэтому, мне кажется, что здесь нужно начать с требования по закупке автомобилей, вводить соответствующие условия", — отметил Силуанов.

В середине июня в рамках ПМЭФ глава Минфина после теста Lada Aura заявил, что министерство готово пересесть на нее с иностранных служебных авто. Тогда он призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных машин, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.