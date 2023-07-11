МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В государственных закупках для органов государственной власти, бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме хотят запретить западные автомобили для чиновников

"Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на свои, отечественный автопром", — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Депутат отметил, что в нынешней ситуации вызовов "нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов", которые эти деньги смогут использовать на поддержку Украины.

Министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы в свою очередь заявил, что Минфин РФ готов первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей для государственных нужд.

"Давайте поддержим, во-первых, позицию министра финансов в части министерства, что у нас чиновники министерства финансов, исходя из решений Антона Германовича (Силуанова), министра, пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации", — прокомментировал Володин позицию Минфина.

Володин предложил Силуанову проработать вопрос о том, чтобы "в целом все министерства правительства Российской Федерации, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом".

Как отметил спикер ГД, такое же решение можно принять в отношении автомобилей, которыми пользуются депутаты Государственной думы.

"У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада", у нас есть "Аурус", — добавил Володин.