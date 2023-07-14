МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Продажи подержанных легковых автомобилей в РФ в июне выросли на 42,2% по сравнению с июнем прошлого года, до 501,9 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Аналитики назвали самые популярные у россиян марки автомобилей в 2023 году

"В июне 2023 года жители РФ приобрели 501,9 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 42,2% больше, чем в том же месяце прошлого года", — отметили в агентстве.

Как отметили эксперты "Автостата", почти половина продаж приходится на пять марок. Лидерство традиционно сохраняет отечественная Lada, доля которой в начале лета превысила 21%. Продажи бренда в июне в б/у сегменте составили 106,2 тысяч машин (+18,7% в годовом выражении).

Второе место удерживает японская Toyota: продано 60,3 тысячи подержанных автомобилей (+56,9%). На третьем — южнокорейская Kia, продажи легковушек с пробегам котрой достигли в июне 28,7 тысяч автомобилей (+44,8%). Следом идут южнокорейский Hyundai — 28,4 тысяч машин (+42,7%) и японский Nissan — 26,6 тысяч (+42,2%).

Что касается самых популярных моделей, то первенство сохраняется за Ford Focus: в июне продано 10,6 тысяч машин (+42,3). На втором месте Lada 2114 — 9,8 тысяч машин с пробегом (+11,8%). Топ-3 замыкает Hyundai Solaris — 9,7 тысяч штук (+22,7%). Следом в рейтинге Kia Rio — 9,6 тысяч штук (+23,1%) и Toyota Corolla — 9,2 тысяч автомобилей (+49,1%).