"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta, сообщила компания
"АвтоВАЗ": производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов возобновили
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов… АБС устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic", — отметили в компании.
При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что рекомендованная розничная цена на Granta с ABS начинается от 772,5 тысячи рублей.
Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.