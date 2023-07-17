МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" предложил создать расчетный центр для платежей в нацвалютах

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов… АБС устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic", — отметили в компании.

При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что рекомендованная розничная цена на Granta с ABS начинается от 772,5 тысячи рублей.

Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.