МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Средняя цена на новый легковой автомобиль в России в текущем году выросла на 13,5% по сравнению с 2022 годом, достигнув 2,6 миллиона рублей, следует из презентации ассоциации "Российские автомобильные дилеры", представленной ее президентом Алексеем Подщеколдиным. Электромобили впервые обошли авто на дизтопливе по объему продаж в Европе

"2023 год — 2 600 000 рублей, 2022 год — 2 290 000 рублей", — уточняется в презентации.

При этом указывается, что средняя цена на поддержанный легковой автомобиль в РФ достигла 1,3 миллиона рублей, что на 9% выше, чем в прошлом году.