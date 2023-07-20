МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал кампанию по дооснащению автомобилей Lada устройствами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", суммарно под нее попадает 79,5 тысячи автомобилей, говорится в сообщении автопроизводителя.

"АвтоВАЗ" объявляет кампанию по дооснащению автомобилей семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel устройствами вызова экстренных оперативных служб (блоками "ЭРА-ГЛОНАСС") для реализации возможности ручного вызова экстренных оперативных служб в случае необходимости", — отмечается в сообщении.

"Блоки "ЭРА-ГЛОНАСС" планируется установить на 79,5 тысячи автомобилей, выпущенных в период с октября 2022 года по февраль 2023 года", — уточнили в "АвтоВАЗе".

Все работы бесплатны для владельцев, проверить автомобиль на применимость данной кампании можно на официальном сайте Lada, добавили в компании.

Дилеры накануне рассказали, что примерно половина Lada Vesta NG к ним приходят без устройства вызова экстренных служб. Под кампанию по дооснащению модель пока не попала.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).