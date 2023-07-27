МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июне выросло на 16,2% в годовом выражении — до 84 767 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Не догоняют: именитые немецкие авто проиграли Tesla и "китайцам", пишут СМИ

При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц сократилось на 10,1% — до 17 011 машин, а на экспорт — выросло на 25,4%, до 67 756.

Суммарно с начало года производство автомобилей в стране возросло на 11,7% — до 450 168 штук. В том числе для внутреннего рынка было выпущено 90 228 автомобилей (+4,5%), на экспорт – 359 940 машин (+13,6%).

"Выпуск автомобилей в Великобритании снова растет, при этом производство, особенно электрифицированных моделей, увеличивается… Это свидетельствует об устойчивости отрасли и ее несомненных преимуществах", — приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.