МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen обнародовал цену продажи своих российских активов: согласно отчету компании, она составила 125 миллионов евро. Химическая корпорация 3M продала российские активы

Концерн 18 мая завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера "Авилон" — "Арт-Финансу". Компания продала свои доли в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая дочерние компании (ООО "Фольксваген Компоненты и услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование").

"Цена продажи составила 125 миллионов евро", — говорится в отчете компании.

Volkswagen приостановил производство в России в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.