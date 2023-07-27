С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте, сообщил президент компании Максим Соколов, выступая на сессии форума "Россия — Африка". Не догоняют: именитые немецкие авто проиграли Tesla и "китайцам", пишут СМИ

"Наша основная задача сейчас — возобновление и дальнейшее развитие этого совместно проекта, и в том числе мы рассчитываем, что Египет — компания Al Amal — может стать таким транспортно-логистическим хабом для всего африканского континента", — сказал он, говоря о производстве машин Lada на этом заводе.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.