ТОКИО, 28 июл — ПРАЙМ. Запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра, который будет введен с 9 августа, распространяется и на подержанные машины, сообщило агентство Киодо. Водителей призвали не измерять глубину московских затопленных улиц

Ранее министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о введении с 9 августа запрета на экспорт автомобилей и дизельных автомобиле с объемом двигателя больше 1,9 литра, гибридных автомобилей, электромобилей.

"Меры вступают в силу с 9 августа. Помимо автомобилей, включая подержанные, с объемом двигателя более 1,9 литра, меры распространяются на широкий спектр товаров, включая шины для крупногабаритных транспортных средств. Япония равняет шаг с США и ЕС, которые уже усилили санкции", — пишет Киодо. Агентство заявляет, что японские подержанные автомобили пользуются спросом в России.

С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.