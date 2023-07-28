МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Китайские бренды машин заняли 50% в объеме кредитов на новые автомобили в ВТБ, выданных за шесть месяцев, до конца года прогнозируется рост их доли до 70%, сообщила пресс-служба ВТБ. Топ-менеджер ВТБ оценил сделку по продаже доли банка в холдинге "Деметра"

"Продажи первого полугодия показали, что каждый второй новый автомобиль, приобретенный в кредит – китайский. Прогнозируем, что к концу текущего года доля "китайцев" в общих выдачах кредитов ВТБ на новые автомобили вырастет до 70%", — приводится в сообщении комментарий вице-президента, начальника управления партнёрских продаж авто ВТБ Владимира Высоцкого.

По его словам, рост доверия российских автомобилистов к китайским брендам органический: их привлекает техническая оснащенность, стильный дизайн и умеренный ценник. Важный фактор выбора машин из КНР – наличие в России дилерских сетей, сервисных центров, стабильная доступность запасных частей и комплектующих для обслуживания таких авто. Ряд китайских автопроизводителей предлагают выгодные программы субсидирования, рассказал Высоцкий.

В первом полугодии клиенты ВТБ приобрели в кредит порядка 7 тысяч новых автомобилей из Китая, направив на сделки около 12,5 миллиарда рублей, что почти на четверть выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Самыми популярными марками китайского автопрома стали Omoda (36% от всех сделок), Changan (20%), Haval (16%), Сhery (10%) и Geely (7%). Средний размер одного кредита на машины из КНР в первом полугодии вырос до 1,7 миллиона рублей, рост — 3% с начала года.

Всего с начала года банк оформил 53,8 тысячи автокредитов на сумму более 66 миллиардов рублей.