С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации сборочного производства автомобилей Lada в Алжире, также ведет обсуждения по поставкам автомобилей в Эфиопию, Гану, Нигерию и Марокко и ЮАР, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" возобновит производство Lada на заводе в Египте

"Мы продолжаем отношения, переговорный процесс с нашим партнером — египетской компанией Al Amal, и именно Египет мы рассматриваем в качестве такого не только промышленного центра, но и логистического для дальнейших поставок и в хорошем смысле этого слова экспансии для других стран африканского континента. Аналогичный проект также мы рассматриваем по партнерской сборке наших автомобилей и с рядом других стран Африки. Если говорить о Северной Африке, то это в первую с Алжиром", — рассказал он в интервью на форуме "Россия-Африка".

Топ-менеджер также отметил, что прошлый акционер "АвтоВАЗа" — французская Renault — не был заинтересован в расширении экспорта Lada на африканском рынке. "Они, конечно, в первую очередь ориентировали именно свои автомобили на экспортные рынки Африки, а "АвтоВАЗ" традиционно экспортировался на рынки СНГ и ближнего зарубежья. Но тем не менее, имея определенный опыт: в иные годы мы экспортировали до 300 тысяч автомобилей в год. То есть это сравнимо практически с нынешними объемами производства на "АвтоВАЗе". Мы рассчитываем реализовать этот потенциал и активно ведем переговоры не только с указанными североафриканскими странами, но также и с Эфиопией, Ганой, Нигерией, Марокко", — пояснил он.

Кроме того, Соколов сообщил, что в преддверии форума у него состоялась встреча с послом Южно-Африканской Республики, где также обсуждалась возможность поставок автомобилей Lada.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.