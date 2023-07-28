С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Высокий интерес к автомобилям Lada наблюдается в странах Африки, потенциально спрос есть на всю линейку бренда, включая, Niva, Granta и Vesta, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. Водителей призвали не измерять глубину московских затопленных улиц

"Мы видим потенциально очень высокий интерес. Особенно на наши традиционные модели, которые сейчас составляют основную массу производства. Это и Niva, которая является, наверное, самым удачным транспортным средством для передвижения по пересеченной местности с точки зрения цены-качества. Сегодняшняя Niva стоит ниже 10 тысяч долларов, а проходимость у нее выше, чем у традиционных кроссоверов других марок. Это в том числе самый бюджетных наш автомобиль — Granta, ее стоимость еще ниже: порядка 7-7,5 тысяч долларов", — рассказал он в интервью на форуме "Россия-Африка".

"Тем не менее и наш флагман — автомобиль Vesta, может быть, его будущее поколение, я уверен, что тоже заинтересует клиентов на африканском континенте. Тем более, что дорожная инфраструктура достаточно быстро развивается, вся наша сегодняшняя линейка, включая флагман Vesta, может быть востребована для экспорта в страны африканского континента", — добавил топ-менеджер.

Соколов уточнил, что сейчас одна из важнейших задач "АвтоВАЗа" в Африке — возобновление производства на заводе Al Amal. Также обсуждается возможность организации сборочного производства в Алжире и поставки Lada в Эфиопию, Гану, Нигерию, Марокко и ЮАР.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.