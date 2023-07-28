Президент "АвтоВАЗа" Соколов заявил о высоком интересе к автомобилям бренда Lada в Африке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Высокий интерес к автомобилям Lada наблюдается в странах Африки, потенциально спрос есть на всю линейку бренда, включая, Niva, Granta и Vesta, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"Мы видим потенциально очень высокий интерес. Особенно на наши традиционные модели, которые сейчас составляют основную массу производства. Это и Niva, которая является, наверное, самым удачным транспортным средством для передвижения по пересеченной местности с точки зрения цены-качества. Сегодняшняя Niva стоит ниже 10 тысяч долларов, а проходимость у нее выше, чем у традиционных кроссоверов других марок. Это в том числе самый бюджетных наш автомобиль — Granta, ее стоимость еще ниже: порядка 7-7,5 тысяч долларов", — рассказал он в интервью на форуме "Россия-Африка".
"Тем не менее и наш флагман — автомобиль Vesta, может быть, его будущее поколение, я уверен, что тоже заинтересует клиентов на африканском континенте. Тем более, что дорожная инфраструктура достаточно быстро развивается, вся наша сегодняшняя линейка, включая флагман Vesta, может быть востребована для экспорта в страны африканского континента", — добавил топ-менеджер.
Соколов уточнил, что сейчас одна из важнейших задач "АвтоВАЗа" в Африке — возобновление производства на заводе Al Amal. Также обсуждается возможность организации сборочного производства в Алжире и поставки Lada в Эфиопию, Гану, Нигерию, Марокко и ЮАР.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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