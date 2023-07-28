С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 году, пока речь идет о выпуске только модели Granta, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. Путин рассказал о проектах России и Египта в сфере энергетики

"Мы возобновили переговорный процесс и надеемся, что в рамках следующего года нам удастся совместными усилиями возобновить это производство", — сказал он в интервью на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о сроках возобновления производства на египетской площадке Al Amal.

Он также пояснил, что ранее из-за логистических проблем, трудностей с взаиморасчетами и до недавнего времени крепким курсом рубля — что хорошо только для расчетов внутри страны, не для экспорта — поставлять машинокомплекты на египетский завод было нецелесообразно с экономической точки зрения.

"Пока, наверное, это модель, которая до этого производилась — модель Granta. В принципе египетский рынок тоже настроен на продажу самых бюджетных автомобилей — Lada Granta самая бюджетная в нашей линейке и, соответственно, мы дальше будем ориентироваться уже на развитие этого рынка. Но сначала надо восстановить то, что у нас было", — уточнил Соколов, говоря о моделях, выпуск которых начнется на площадке в Египте.

Ранее на этой неделе топ-менеджер отмечал, что египетский Al Amal может стать своего рода транспортно-логистическим хабом по поставкам автомобилей Lada для всего африканского континента.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.