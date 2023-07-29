НОВОСИБИРСК, 29 июл — ПРАЙМ. Внедрению на российских дорогах автомобилей автономного вождения мешают три фактора: недостаточное развитие отечественной микроэлектроники, отсутствие высокотехнологичной инфраструктуры, а также правовых норм, поделился мнением с РИА Новости эксперт инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы "Автонет" Московского Политеха Алексей Есаков. Водителей призвали не измерять глубину московских затопленных улиц

"Микроконтроллеры и аналоговые интегральные схемы являются основой большинства систем автоматики транспортных средств, а их объем памяти и быстродействие определяют уровень сложности решаемых с их помощью задач. Успешное автономное управление транспортным средством напрямую зависит от согласованности его автоматических и автоматизированных систем как между собой, так и с объектами внешней среды. Это возможно лишь при доступности и разнообразии командных устройств в интегральных схемах", — сказал Есаков в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023".

Вторым барьером, по его словам, является слабо развитая для новых технологий инфраструктура. "Успешная реализация задач автономного вождения зависит и от налаженного и качественного взаимодействия транспортных средств с объектами внешней среды, к числу которых, к примеру, принадлежат системы "умного города", — добавил эксперт.

Кроме того, существуют и не технические причины, которые сдерживают расширение парка беспилотных транспортных средств. "Юридическая база недостаточно проработана. Системы автономного вождения имеют отношение к активной, пассивной и экологической безопасности. Необходимо создать правовые нормы, которые будут регламентировать требования к этим системам, а также зоны и меры ответственности при возникновении связанных с ними дорожно-транспортных происшествий", — заключил Есаков.

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023" проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники будут работать над задачами в области развития отрасли беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. Организаторами выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.