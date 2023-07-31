МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" — АО "ГЛОНАСС" — начал тестировать российские трекеры для мониторинга полетов беспилотников, это решение упростит использование дронов, так как позволит надзорным ведомствам отследить полеты БПЛА в режиме реального времени, рассказал РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

"Мы начали тестирование российских трекеров для мониторинга полетов авиабеспилотников. Дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршрутах беспилотников передаются в некорректируемом виде в госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", первые тесты состоялись в конце июля", — сказал Райкевич.

Тесты выполняются в рамках экспериментального правового режима в Томской области и продолжается в Новосибирске.

"Результаты нашего эксперимента обеспечат "прозрачность" полетов беспилотных воздушных судов для органов госвласти. Мы сможем предоставить достоверные данные о том, соблюдаются ли заявленные маршруты. Такой подход повысит безопасность, упростит и расширит возможности использования авиадронов в различных сферах экономики и на всей территории страны, откроет для рынка новые возможности развития, оцифрует взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами", — пояснил он.

По словам Райкевича, готовая инфраструктура "ЭРА-ГЛОНАСС" и компетенции компании, накопленные при реализации сервисов для малой авиации и разных видов транспорта, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов.