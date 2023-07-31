С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" принял решение увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не растут: остаются в пределах 700 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" хочет возобновить производство Lada в Египте в 2024 году

"Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить", — сказал он на форуме "Россия — Африка".

Соколов также рассказал об усиливающемся давлении со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся сегодня в санкционных списках.

"Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями… По ценовой планке на самые бюджетные модификации наших автомобилей мы остаемся на уровне ниже 700 тысяч рублей. Это, конечно, непросто в сегодняшней ситуации", — отметил он.

По словам топ-менеджера, "АвтоВАЗ" предпринимает все возможные меры для недопущения роста цен: политика компании — производить качественные и доступные автомобили. "Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние", — подчеркнул Соколов.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.