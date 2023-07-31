С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" пока не планирует расконсервацию завода "Лада Запад Тольятти", это будет актуально только после полной загрузки конвейеров на производственных площадках в Ижевске и Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" увеличит объем выпуска самых бюджетных модификаций Lada

"С учетом того, что часть производственных мощностей была перенесена отсюда на основную площадку в Тольятти, где сейчас производятся обе Niva — Legend и Travel — говорить о том, что мы держим этот завод в горячем резерве, не совсем справедливо. Да, мы имеем его в виду, это наш потенциальный дополнительный актив, но до этого мы должны набрать полную мощность всех пяти конвейерных ниток "АвтоВАЗа". Имею в виду и Ижевск, и Санкт-Петербург", — сказал он, отвечая на вопрос о расконсервации площадки "Лада Запад Тольятти".

"Лада Запад Тольятти" — бывшее СП "АвтоВАЗа" и американской General Motors, которое до декабря 2019 года принадлежало компаниям в равных долях. На предприятии производились автомобили семейства Niva под брендом Chevrolet.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.