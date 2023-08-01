МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа, вступило в силу соответствующее постановление правительства. Гепрокуратура анонсировала изменения цен на утильсбор электромобилей

Ставка утильсбора выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовики. Утильсбор на автобусы увеличился в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы – в 8,7 раза.

Индексация затронула как новые, так и подержанные автомобили, импортируемые юрлицами, но не коснулась физлиц, которые ввозят машины с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. Однако полный размер утильсбора будет уплачиваться, если физлицо ввозит в РФ более одного автомобиля за год — начиная со второго автомобиля.

При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

Как отмечали в Минпромторге РФ, индексация утильсбора не приведет к росту цен на отечественные автомобили, министерство продолжит господдержку отрасли, в частности в рамках программы льготного автокредитования.