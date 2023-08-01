МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo стартуют в России в сентябре 2023 года, сообщает компания Omoda (один из брендов Chery). ВТБ ожидает, что китайские бренды займут до 70 процентов кредитов на авто

О планах продаж в России в 2023 году машин бренда Jaecoo Omoda рассказывала еще в апреле. "В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне", — говорится в сообщении компании Omoda во вторник.

Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах.

Подробности о российских спецификациях модели Jaecoo J7 обещают объявить ближе к официальному старту продаж.

"Открытие первых флагманских шоу-румов Omoda&Jaecoo ожидается уже в этом месяце", — добавляется в сообщении.

Само название Jaecoo происходит от немецкого Jaeger ("охотник") и английского Cool ("крутой").