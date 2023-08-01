В России стартуют продажи автомобилей Jaecoo, сообщила Omoda
Omoda: продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в России в сентябре
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo стартуют в России в сентябре 2023 года, сообщает компания Omoda (один из брендов Chery).
О планах продаж в России в 2023 году машин бренда Jaecoo Omoda рассказывала еще в апреле. "В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне", — говорится в сообщении компании Omoda во вторник.
Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах.
Подробности о российских спецификациях модели Jaecoo J7 обещают объявить ближе к официальному старту продаж.
"Открытие первых флагманских шоу-румов Omoda&Jaecoo ожидается уже в этом месяце", — добавляется в сообщении.
Само название Jaecoo происходит от немецкого Jaeger ("охотник") и английского Cool ("крутой").