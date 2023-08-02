МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Продажи автомобилей в России в 2023 году могут не вырасти по сравнению с прошлым годом на фоне индексации утильсбора на импортные автомобили и ослабления курса рубля, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Глава "АвтоВАЗа" оценил влияние падения рубля на цену Lada

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

"По году я сейчас не могу прогнозировать, но вполне возможно, что он (рынок – ред.) не вырастет, это как минимум. Если сравнивать июнь с декабрем, то возможно падение на 20% месячных продаж. Это очень сильно", — сказал вице-президент и исполнительный директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов.

Он отметил, что рынок ожидал роста по сравнению с 2022 годом — до 1 миллиона продаж. "То есть, прошлогодние показатели – это чуть меньше 700 тысяч и ожидания до 1 миллиона. Это мог бы быть хороший результат, и вся динамика к этому располагала, но повлияет накопительный эффект от девальвации рубля, который выльется в цены все равно так или иначе, и серьезный эффект мгновенный от утильсбора", — добавил он.

Утильсбор окажет существенное влияние на рынок, подтверждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. "Фактически для многих это делает невозможным приобретение автомобилей, которые поступают в Россию посредством параллельного импорта, ведь российским производителям утильсбор компенсируется, а импортным – нет. Самым большим ударом это будет по людям, которые покупают машины эконом и среднего класса", — рассказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в прошедшем году упали на 58,8% по сравнению с 2021 годом и составили 687 тысяч авто.

В марте вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозировал рост продаж автомобилей всех сегментов в стране в 2023 году не менее чем на 30%.

Как отмечали в Минпромторге РФ, индексация утильсбора не приведет к росту цен на отечественные автомобили, министерство продолжит господдержку отрасли, в частности в рамках программы льготного автокредитования.

По данным Росстата, стоимость автомобиля иностранной марки в июне превысила 2,1 миллиона рублей, отечественного составила 970 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом цены в июне на иномарки выросли на 1%, на отечественные — на 5,3%.