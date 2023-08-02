МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Продажи автомобилей "Москвич" в июле выросли к июню более чем на 40%, до 2132 штук, говорится в сообщении автопроизводителя. Электромобили "Москвич" включат в программы льготного автокредитования

"В июле "Москвич" увеличил продажи более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем. За месяц мы продали 2 132 автомобиля, встали на учет более 1 700 кроссоверов. Общий объем продаж за все время превысил планку в 6 тысяч машин", — отмечается в сообщении.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.