МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июне подскочили на четверть против мая, впервые превысив один миллиард долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. В России стартуют продажи автомобилей Jaecoo, сообщила Omoda

Согласно данным ведомства, в июне в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,027 миллиарда долларов против 809,4 миллиона месяцем ранее. Это стало крупнейшей месячной поставкой в РФ авто из Китая в истории, предыдущий рекорд был в апреле текущего года на уровне 976,9 миллиона долларов.

Одновременно до исторического максимума выросли и поставки новых шин: по итогам июня они подскочили на 15% — до 156,3 миллиона долларов.

Также приблизились к рекордным объемам поставки деталей и комплектующих для автомобилей — за прошлый месяц они выросли на 11%, до 179,2 миллиона долларов. При этом максимум фиксировался в марте 2023 года на уровне 179,5 миллиона долларов.

Всего за первую половину 2023 года в Россию из Китая было поставлено легковых машин на 4,6 миллиарда долларов, что в 6,4 раза больше прошлогоднего результата.