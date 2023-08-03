Москва, 3 авг — ПРЙАМ. Вице-премьер – министр промышленности РФ Денис Мантуров отчитался президенту России Владимиру Путину о замещении почти на всех автозаводах страны ушедших из России иностранных партнеров. Продажи авто в России могут не вырасти в 2023 году, считают эксперты

Он выступал на встрече президента России Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. Мантуров напомнил об уходе ряда западных автопроизводителей из России.

"Мы по вашему поручению, помните поставили задачу найти по каждому предприятию замещение… Мы практически по каждому предприятию нашли российского бенефициара, российское предприятие и они подобрали индустриальных партнеров", — сказал Мантуров.

Вице-премьер в качестве примеров назвал завод "Москвич" в Москве, новую площадку "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, возобновление работы "Автотора" в Калининграде, завод "Соллерс" в Татарстане. "Они уже не просто восстановили работу, но уже работают на задел на будущее", — добавил Мантуров.

Зарубежные производители автомобилей, которые еще несколько лет назад активно заходили на российский рынок и обустраивали здесь свои производственные мощности, стали заявлять о планах ухода после начала СВО.