МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чиновники должны пересесть на российские автомобили, это улучшит качество продукции, заявил президент Владимир Путин. Мантуров отчитался Путину о замещении на автозаводах ушедших партнеров

Глава государства на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности напомнил, что госорганы призвали в государственных закупках сделать упор на иностранные транспортные средства.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — подчеркнул он.

По словам Путина, хорошо, что "где-то будет поскромнее".

"Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов", — отметил президент.

При этом, добавил он, Россия в целом не откажется от импорта.