МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки и пригласил президента России Владимира Путина протестировать одну из них – бюджетный автомобиль Lada Iskra. Fesco готова купить автовозы и возить Lada в Африку при наличии заказа

Он выступал на встрече президента России с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.

"В ближайших планах – в течение двух лет – планируем запустить еще четыре новых продукта", — рассказал Соколов в четверг.

Это электромобиль e-Largus. "Мы его планируем запустить в Ижевске, и уже буквально на следующей неделе начнем варить для этого продукта кузова", — сообщил глава автозавода.

Среди новых продуктов он назвал седан бизнес-класса Lada Aura. "И новый массовый легковой автомобиль, один из самых бюджетных наших автомобилей, это будет автомобиль Lada Iskra, который запустим в прошлом году…", — сказал Соколов.

"В следующем году", — поправил его присутствующий на встрече вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В следующем году запустим", — поправился Соколов и продолжил. "И, конечно, будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы как в свое время испытали как Lada Kalina", — предложил глава "АвтоВАЗа".

Четвертой новинкой в планах на ближайшие два года Соколов назвал городской кроссовер С класса на платформе Vesta.

Соколов также попросил Путина учесть в законодательстве по такси интересы российского автопрома, такое предложение он озвучил на совещании по вопросам российской промышленности.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).