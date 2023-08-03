МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужным объемах, сообщили РИА Новости в компании. Чиновники должны ездить на российских авто, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".

"На сегодняшний день "АвтоВАЗ" обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объёмах", — сообщили в компании.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости в четверг, что российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников,

Ранее предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.