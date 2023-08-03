МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддерживает предложение о том, чтобы все чиновники пересели на отечественные автомобили. Чиновники должны ездить на российских авто, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".

"Поддерживаю предложение президента пользоваться только отечественными автомобилями", — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

По его словам, "Лада" используется многими региональными и местными отделениями партии, и сам он недавно приобрёл автомобиль этой марки.

"Признаём, что нашему автопрому требуется дополнительный стимул для развития, в первую очередь для развития собственных, российских технологий. Нужно поощрять производителей и одновременно быть крайне требовательными к качеству продукции", — также отметил Слуцкий.

Ранее предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужным объемах, сообщили ранее в компании.