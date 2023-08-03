МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Заводу "Москвич" хватит мощностей, чтобы обеспечить спрос на легковые автомобили со стороны госсектора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Слуцкий поддержал использование чиновниками отечественных авто

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".

"Производственные мощности завода "Москвич" смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора", — сообщил производитель.

На данный момент завод производит городской кроссовер Москвич 3 и электромобиль Москвич 3е.